V poljskem glavnem mestu Varšava so nedavno uradno odprli Muzej sodobne umetnosti. Župan mesta Rafal Trzaskowski je odprtje novega muzeja po poročanju poljske tiskovne agencije PAP označil za izjemen trenutek za poljsko prestolnico. Belo stavbo muzeja v obliki kvadrata so gradili več let. Vrata je muzej odprl minuli petek.