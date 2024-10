Celjani, Ormožani in Novomeščani dobili tekmece RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško, Jeruzalema Ormoža in Krke so dobili tekmece v 3. krogu Evropskega pokala. Celjska ekipa se bo pomerila z norveškim Runarjem iz Sandefjorda, ormoška z estonsko Mistro, novomeška pa s hrvaškim Porečem.

