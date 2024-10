Jesenske počitnice bodo suhe in tople s temperaturami okoli 20 stopinj RTV Slovenija Na širšem območju Alp, severnega Sredozemlja in severnega Balkana bo še vsaj teden dni vztrajalo suho jesensko vreme. Do nedelje nas čaka suho in toplo vreme. Na Primorskem lahko temperature dosežejo do 24 stopinj Celzija.

