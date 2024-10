Več kot tisoč predstavnikov založniškega sveta napovedalo bojkot izraelskih kulturnih ustanov RTV Slovenija Pisateljice Sally Rooney, Arundhati Roy in Rachel Kushner so med več kot tisoč pisci in ljudmi iz založniškega sveta, ki so se zavezali bojkotu izraelskih kulturnih ustanov, "ki so sokrive ali pa ostajajo tiho ob neznanskem zatiranju Palestincev".

Omenjeni Indija

Izrael

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Han

Luka Mesec

Janez Janša

Tanja Fajon

Robert Golob