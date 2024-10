Bliža se organiziran ribolov cipljev Primorske novice Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni poziv za prijavo organiziranega ribolova cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu. Prijave pričakujejo do 8. novembra.

