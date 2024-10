Na povratnem polfinalnem dvoboju kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 je ženska izbrana vrsta Avstrije v Riedu ugnala reprezentanco Slovenije z 2 : 1. Vsi trije zadetki so bili doseženi iz najstrožje kazni. Ker so Avstrijke na prvi tekmi v Kopru že slavile s 3 : 0, so se s skupnim izidom 5 : 1 zanesljivo uvrstile v finale kvalifikacij.