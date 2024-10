VERŽEJ – Biserna maša Antona Rozmariča Družina

Ob pritrkavanju veržejskih pritrkovalcev v zvoniku župnijske cerkve sv. Mihaela so v nedeljo, 29. septembra, veržejsko cerkev do zadnjega kotička napolnili verniki. Med rojaki je biserno mašo daroval salezijanec Anton Rozmarič. Somaševali so Tone Grm, Andrej Baligač in direktor Zavoda Marianum Veržej Blaž Cuderman. Pel je zbor pod vodstvom nečakinje Tatjane Rozmarič Poštrak. V nagovoru se je jubil...

Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matej Arčon

Tamara Zidanšek

Luka Mesec