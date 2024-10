Državni sekretar Gajšek na srečanju z italijanskim ministrom za energijo in okolje Pichetto Fratinom Vlada RS Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor mag. Miran Gajšek se je kot član slovenske delegacije na zasedanju Koordinacijskega odbora Vlad Republike Slovenije in Republike Italije srečal z italijanskim ministrom za energijo in okolje Gilbertom Pichetto Fratinom.