Španijo prizadele grozovite poplave z več smrtnimi žrtvami #video SiOL.net Španske regije Andaluzija, Murcia in Valencia so prizadele močne nevihte. Največ škode so povzročile obsežne poplave, ki so odnašale avtomobile. Zaradi poplav je življenje izgubilo najmanj 51 ljudi. Po družbenih omrežjih sta zaokrožila tudi posnetka tornada in trenutka, ko deroča reka s seboj odnese most. Posnetek si oglejte zgoraj. Zaradi poplav je iztiril tudi hitri vlak. Že včeraj so s prizadet...

