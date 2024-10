Darja Gajšek pričakuje drugega otroka SiOL.net Priljubljena glasbenica in voditeljica Darja Gajšek je z novim videospotom in novo pesmijo Mi prideš do srca sporočila, da se bo njihova družina povečala za novega člana. Zaenkrat še ni razkrila, katerega spola je otrok.

