Grški nogometni prvoligaš Panathinaikos, katerega člani so tudi Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, se je razšel z urugvajskim trenerjem Diegom Alonsom. Če ne bo v zadnjem trenutku prišlo do velikega preobrata, bo taktirko prevzel portugalski strateg Rui Vitoria. Je to nova priložnost za 'odpisana' Šporarja in Verbiča?



