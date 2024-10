Channing Tatum se je razšel z zaročenko Zoë Kravitz 24ur.com Igralca Zoë Kravitz in Channing Tatum naj bi se po treh letih razmerja razšla. Zvezdnik je hčerko Lennyja Kravitza in Lise Bonet zaročil pred enim letom. 44-letnik se je pred mesecem po šestih letih dokončno ločil od Jenne Dewan, a očitno to ni pomenilo svežega začetka za razmerje z Zoë, čeprav je nedolgo nazaj na družbeno omrežje objavil zapis, v katerem ji je izpovedal ljubezen.

