Ana Roš delila pomenljivo sporočilo #foto SiOL.net Kuharska mojstrica Ana Roš Stojan je na družbenem omrežju Instagram delila pomenljivo sporočilo, na katerem je fotografija njene sklenjene roke in roke njenega moža Urbana Stojana Roša. Ob njej je zapisala, da roki "simbolizirata ljubezen, strast in sočutje, podporo, moč dveh Supermanov, ki bosta vedno tu drug za drugega," in z njo najverjetneje izrazila podporo svojemu partnerju.

