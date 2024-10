Po 24 letih zapora Jožef na prostosti, na vesti ima tri ugrabitve in dva umora Slovenske novice Nekdanji gostinec iz Ljubljane ima na vesti tri ugrabitve in dva umora podjetnikov v letih 1997 in 1999, prestal je 24 let in sedem mesecev zaporne kazni.

