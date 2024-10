Poziv za sodelovanje v nadzornem svetu Kobilarne Lipica Vlada RS Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport poziva vse zainteresirane kandidatke in kandidate, da podajo kandidaturo za članico oziroma člana nadzornega sveta družbe Kobilarna Lipica d. o. o., ki so predstavniki ustanovitelja. Nadzorni svet družbe se imenuje po postopku in pod pogoji, ki jih določa Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-2). Mandat člana nadzornega sveta je pet let.

