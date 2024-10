V BiH s pomočjo slovenske policije razbili mrežo tihotapcev 24ur.com Policisti na severu BiH so v torek pridržali osem domnevnih članov kriminalne skupine. Sumijo jih, da so od leta 2020 čez mejo s Hrvaško pretihotapili najmanj 1400 ljudi. V akciji, ki jo je usklajeval Europol, so sodelovale tudi slovenska, hrvaška in slovenska policija, so po poročanju medijev v BiH sporočile oblasti entitete Republike Srbske.

Sorodno