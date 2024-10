Kopitar pri visoki zmagi kraljev do 800. podaje v ligi NHL Sportal Slovenski hokejski as Anže Kopitar je pri visoki zmagi ekipe Los Angeles Kings s 6:3 proti Vegas Golden Knights v pretekli noči prispeval gol in dve podaji. S tem je dosegel svojo 800. podajo v karieri v severnoameriški ligi NHL.

Sorodno