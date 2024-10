Aktualni prvaki so doživeli prvi poraz Sportal Aktualni prvaki lige NBA, košarkarji moštva Boston Celtics, so doživeli prvi poraz v letošnji sezoni, potem ko so pred tem dobili uvodne štiri tekme. Tokrat so gostovali pri Indiana Pacers in izgubili po podaljšku. Sicer je bilo v noči na četrtek na sporedu enajst obračunov.

