Lovrić do zadetka v Benetkah, Juventus ostaja neporažen 24ur.com V 10. krogu italijanske Serie A so nogometaši Udineseja zapravili dva gola prednosti in s 3:2 izgubili proti Venezii. Slovenski reprezentant Sandi Lovrić je poskrbel za prvi zadetek Videmčanov. Juventus je proti Parmi remiziral (2:2), Inter pa je ugnal Empoli (0:3).

