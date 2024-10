Glasbeni svet žaluje: umrl je eden največjih Lokalec.si V 92. letu starosti je preminil trobentač Manuel Mirabal, ki je bil eden od ustanovnih članov znamenite skupine Buena Vista Social Clu, nastale leta 1996. Novico o glasbenikovi smrti je po pisanju tujih portalov posredoval kubanski glasbeni inštitut, v katerem so Mirabala označili za enega največjih trobentačev na Kubi in na svetu. Leta 1993 na Kubi rojeni Mirabal je več kot 70 let igral trobento. ...

