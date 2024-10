Žalgiris premagal Crveno zvezdo, Parižani v Berlinu kar 52-krat poskusili za tri točke RTV Slovenija Košarkarji Žalgirisa so v 6. krogu Evrolige premagali Crveno zvezdo s 86:84 in se veselili pete zmage v letošnji sezoni, s katero so se na prvem mestu izenačili z Barcelono.