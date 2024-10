V torek so vzhodni in južni del Španije prizadeli močni nalivi, ki so povzročili najhujše poplave v zadnjih desetletjih. Umrlo je že najmanj 95 ljudi, številne še pogrešajo. Reševalne ekipe od zgodnjega jutra v težkih razmerah iščejo preživele, a oblasti skrbi, da bo število žrtev še naraslo. "Nismo optimistični. Ekipe imajo s seboj 50 mobilnih mrtvašnic," je za lokalno radijsko postajo komentira ...