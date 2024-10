Zelenski kritičen do ZDA, ker so razkrile njegovo prošnjo za rakete tomahawk RTV Slovenija Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kritiziral Belo hišo zaradi razkritja tajnih informacij glede njegove prošnje za dobave raket dolgega dosega tomahawk, ki lahko letijo do 2500 kilometrov daleč in bi lahko zadele cilje globoko na ruskem ozemlju.

Sorodno