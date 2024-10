Los Angeles Dodgersi po drami na zadnji tekmi prvaki Lige MLB RTV Slovenija Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so prvaki Lige MLB. Četrto zmago v finalni seriji proti New York Yaneesom so si priborili z velikim preobratom za končnih 7:6. Dodgersi so finalno serijo dobili s 4:1. To je za njih osmi naslov v zgodovini.

