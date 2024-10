Microsoftov dobiček poskočil Slo-Tech Avtor Matej Huš Microsoft je včeraj po zaključku trgovanja objavil rezultate minulega četrtletja, ki predstavlja prvi kvartal fiskalnega leta 2025. Od julija do septembra so ustvarili 65,6 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 16 odstotkov več kot pred tem (in več od pričakovanj analitikov pri 64,5 milijardah dolarjev). Dobiček iz poslovanja je skočil na 30,6 milijarde, čisti dobiček pa na 24,7 milijarde dolarjev,...