Gradbeni inšpektorji odkrili štiri nelegalne objekte SiOL.net Gradbeni inšpektorji so v usmerjeni akciji nadzorov na gradbiščih in nad delom udeležencev pri graditvi objektov odkrili štiri nelegalne objekte. Skupaj so izvedli 211 pregledov ter uvedli 123 postopkov. Večina ugotovljenih kršitev je bila odpravljena že med akcijo, so sporočili z inšpektorata.

