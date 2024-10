Ves svet znova za konec embarga Kubi, proti le ZDA in Izrael 24ur.com Generalna skupščina ZN je s 187 glasovi proti dvema in vzdržanim glasom Moldavije znova izglasovala resolucijo, ki zahteva odpravo ameriškega embarga proti Kubi. Slovenija je glasovala za resolucijo, glas proti so prispevali le Izrael in Združene države Amerike.

