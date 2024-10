Obsodba sodišča v Bosni in Hercegovini, ki je nekdanjega obrambnega ministra BiH Selma Cikotića obsodilo na tri leta zapora zaradi zlorabe položaja, je pravnomočna. Obtožnica nekdanjega ministra bremeni, da je namesto prodaje odpisanega orožja in streliva omogočil prodajo kakovostnejšega orožja in s tem proračun oškodoval za okoli pet milijonov evrov.