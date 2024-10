Slovan gostuje v Kopru, derbi v Celju Sportal Potem ko je v sredo zaključil deveti krog, se bo dan kasneje začel že naslednji krog lige NLB. Uvodni tekmi bosta na sporedu v Kopru in Stični. Na Obali bo ob 19. uri gostovala zasedba Grosista Slovena, istočasno pa se bo na Dolenjskem začel dvoboj SVIŠ-a Cugelj oken Ivančne Gorice in Slovenj Gradca. Veliko pozornosti bo požel sobotni derbi Celja Pivovarne Laško in Trima Trebnjega.

