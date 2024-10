Tudi Nafta, Ilirija in Tabor Sežana v osmini finala RTV Slovenija Znani so vsi potnili v osmino finala Pokala Pivovarne Union. Nafta je s 3:0 premagala ekipo Zase Videm. Minimalni zmagi sta dosegla Ilirija 1911 in Tabor Sežana.

