Izrael napadel cilje v Siriji, ameriška diplomata iščeta pot do premirja RTV Slovenija V izraelskem napadu na cilje gibanja Hezbolah v sirski regiji Kusajr blizu meje z Libanonom so bili ubiti trije ljudje. Spopadi med Hezbolahom in izraelsko vojsko medtem še naprej potekajo na jugu Libanona. Ameriška diplomata medtem prispela v Izrael.

