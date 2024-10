Teden dni po izvolitvi na mesto predsednika avstrijskega parlamenta je Walter Rosenkranz iz svobodnjaške stranke na prvi uradni obisk povabil madžarskega premierja Viktorja Orbana. Ta se je sestal tudi s predsednikom te skrajno desne avstrijske stranke Herbertom Kicklom. Do vabila Orbanu so bili kritični socialdemokrati (SPÖ), liberalni Neos in Zeleni.