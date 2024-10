Šok na Korejskem polotoku, to je ponoči storila Severna Koreja zurnal24.si ZDA, Južna Koreja in Japonska so danes po telefonskem pogovoru zunanjih ministrov treh držav v skupni izjavi pozvale Severno Korejo, naj preneha s "provokativnimi dejanji". Severna Koreja je namreč ponoči preizkusila eno svojih najmočnejših medcelinskih balističnih raket, kar je v posebni izjavi obsodila tudi EU.

