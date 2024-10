Trump imel tiskovno konferenco kar iz smetarskega tovornjaka – Terminator Arnold Schwarzenegger je za Kamalo Harris topnews.si Ameriška predsedniška tekma ostaja tesna in nepredvidljiva, republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in kandidatka demokratov Kamala Harris pa imata v iztekajočih se dneh kampanje povsem drugačna pristopa do prepričevanja tistih nekaj še vedno neodločenih volivcev, ocenjujejo ameriški mediji. Novinarka časnika Wall Street Journal Molly Ball je za ameriško televizijo NBC dejala, da si Trump...

