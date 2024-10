Janc zagotovil točko Barceloni, prva zmaga za slovenski dvojec Sportal Na derbiju sedmega kroga skupine B rokometne lige prvakov sta se drugouvrščeni Nantes in vodilna Barcelona razšla z neodločenim izidom 31:31. Slovenska rokometaša Domen Tajnik in Nejc Cehte sta potrebovala sedem tekem, da sta se veselila prve zmage. Njun makedonski Pelister jo do nje prišel na gostovanju v Odenseju, kjer je po zaslugi dobre igre v drugem polčasu Fredericio ugnal s 25:23. Tajnik je...

Sorodno Omenjeni Makedonija Najbolj brano Osebe dneva Marta Kos

Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Robert Pešut – Magnifico