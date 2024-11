Američani ogromno hrane proizvedejo, ogromno pa jo tudi zavržejo RTV Slovenija Andreja Vezovnik s Fakultete za družbene vede se v zadnjem obdobju ukvarja predvsem s hrano in diskurzom okoli tega pomembnega področja za človeka. To, da je ameriška prehrana nezdrava in nekakovostna, niti ni stereotip, ampak v veliki meri drži.

Sorodno