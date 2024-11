'Če bi vedel, zakaj začnem tekme tako počasi, jih ne bi' 24ur.com Dallas Mavericksi so še drugič v sezoni izgubili, tokrat s 102:108 proti Houston Rocketsom. Luka Dončić in soigralci so zmago zapravili že v prvi četrtini in znova dokazali, da v novi sezoni lige NBA tekme začenjajo prepočasi. S tem se strinja tudi prvi zvezdnik Dallasa, ki je v prvi četrtini dosegel le šest točk, a odgovora na počasen začetek tekme še nima.

Sorodno



Omenjeni Dallas Mavericks

Luka Dončić

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Saša Arsenovič

Bojan Traven

Janez Janša