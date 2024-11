Začel se je movember Lokalec.si Začel se je november, v katerem je v ospredju ozaveščanje o pomenu zdravja moških, predvsem v smeri preventive in zgodnjega odkrivanja raka. Prepoznavni, zaščitni znak mednarodnega gibanja Movember so brki, ki naj bi si jih moški pustili rasti v tem mesecu. V mednarodnem gibanju Movember so na spletni strani opozorili, da moški v povprečju umrejo 4,5 leta prej kot ženske. Razloge je mogoče prepreč ...

Sorodno



Omenjeni Ljubljana

Žito Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tomaž Pandur

Kevin Kampl