Večina članic Varnostnega sveta: Ukrajina ima pravico do samoobrambe N1 Velika večina članov Varnostnega sveta ZN je v četrtek na izrednem zasedanju o zahodnih transferjih orožja Ukrajini na zahtevo Rusije poudarjalo, da ima Ukrajina pravico do samoobrambe. Za kritiziranje zahodnega pristopa do ukrajinske krize je Rusija našla analitika iz Washingtona, ki meni, da pri vojni v Ukrajini ne gre za ruski grabež ozemlja, ampak za posledico širitve zveze Nato.

Sorodno Omenjeni NATO

Rusija

Ukrajina

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Saša Arsenovič

Saša Lendero