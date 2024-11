Zasedbi LL Grosist Slovan in SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica sta postali prvi v Ligi NLB, ki sta v tej sezoni odigrali 10 tekem. Rokometaši s prestolnice so bili uspešni na Obali (36:25), Dolenjci pa so na domačem igrišču igrali neodločeno s Slovenj Gradcem (22:22). preberite več » ...