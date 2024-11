Heidiween 2024: kraljica noči čarovnic Heidi Klum kot ET vesoljček 24ur.com Napočil je večer, ki ga vsi oboževalci Heidi Klum vse leto najtežje pričakujejo. Zvezdnica, ki slovi kot kraljica noči čarovnic, se namreč vsako leto več kot le potrudi za svoj kostum in vedno do zadnjega skriva v kaj se bo našemila. Tudi letos ni bilo nič drugače in na svoji tradicionalni zabavi ob noči čarovnic je tokrat navdušila v kostumu ET vesoljčka.

