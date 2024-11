Huda nesreča pri delu: Poškodovan 32-letni delavec Lokalec.si Policisti Policijske uprave Celje so sporočili, da so v podjetju na območju Laškega obravnavali hudo nesrečo pri delu. Nesreča se je zgodila med montažo kovinske konstrukcije, ko je 32-letni delavec izgubil ravnotežje in padel z lestve z višine približno treh metrov. Pri padcu je utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je bil nujno prepeljan v bolnišnico, kjer so mu nudili medicinsko pomoč.

