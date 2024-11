Od kašče do tovarne: zgodba o vzponu in propadu velikega kočevskega tekstilnega obrata RTV Slovenija V Pokrajinskem muzeju Kočevje so odprli razstavo o Tekstilani, prvi večji tekstilni tovarni v Sloveniji. Razstava prikazuje njeno vlogo v industrializaciji in njenem nezanemarljivem vplivu na lokalno skupnost.