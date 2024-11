21-letni Srb v Piranu žalil žensko, grozil taksistu in gostoma v lokalu Primorske novice Na Policijski postaji Piran se je v sredo malo po 9. uri zglasil domači taksist in prijavil kršitev javnega reda. Pri vožnji skozi Piran je namreč njegova stranka iz vozila kričala in žalila neznano žensko, nakar je želel izstopiti iz taksija in oditi. Taksist mu je pojasnil, da mora prej poravnati račun, kar pa je moškega razburilo in je pričel na taksista vpiti, ga žaliti in mu groziti.

