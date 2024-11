26-letni Mariborčan zalezoval Izolanko, sledi mu kazenska ovadba Primorske novice Izolski policisti so včeraj popoldne obravnavali primer zalezovanja. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 36-letni Mariborčan v obdobju zadnjih dveh mesecev vsiljeno želel vzpostaviti kontakt z Izolanko s tem, da je hodil na njen naslov bivanja, kakor tudi na naslov njenih staršev in od njih zahteval, da mu povedo, kje se ona trenutno nahaja. Na teh naslovih je večkrat zvonil, jo čakal in ji puščal posamezne predmete.

Sorodno





Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Bojan Traven

Saša Arsenovič

Janez Janša