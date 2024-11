Evropska unija sklenila "zgodovinski" varnostni in obrambni sporazum z Japonsko RTV Slovenija Evropska unija in Japonska sta napovedali novo obsežno varnostno in obrambno partnerstvo, ki ga je visoki zunanjepolitični predstavnik EU-ja Josep Borrell označil za zgodovinski korak in korak ob pravem času.

Sorodno