Med dopustom se mnogi odpravijo na morje, kjer čez dan uživajo na plažah, po večernem sprehodu po mestu pa mogoče zavijejo v kakšno gostilno na ribo in dobro vino. A Tadej Grabnar iz Mokronoga se, kot pravi, takšnemu polnjenju baterij že nekaj let uspešno izogiba. Večkrat se raje kam poda s kolesom; do zdaj so bili to predvsem nekajdnevni izleti, letos pa je bil prvič na poti štiri tedne. »Zakaj? ...