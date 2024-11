Na severu Gaze so razmere apokaliptične, vsi so ogroženi, da umrejo Svet 24 Položaj na severu Gaze je apokaliptičen, so danes sporočili voditelji več agencij Združenih narodov in opozorili, da celotno prebivalstvo neposredno ogroža smrt. Pozvali so k takojšnji prekinitvi sovražnosti.



