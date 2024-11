Poslovil se je dolgoletni smučarski delavec in velik ljubitelj smučarskih skokov Lokalec.si Jože Javornik, dolgoletni smučarski delavec in velik ljubitelj smučarskih skokov, se je v 90. letu starosti poslovil, poroča svet24.si. Od leta 1960 je v Smučarskem klubu Triglav Kranj deloval kot trener, sodnik, funkcionar in predsednik kluba, od leta 1965 pa tudi v različnih organih Smučarske zveze Slovenije. Sodeloval je na olimpijskih igrah in prejel številna priznanja, med njimi Bloudkovo nag ...

