Večji pes preskočil ograjo in ugriznil žensko, ki je tekla mimo stanovanjske hiše Lokalec.si V okolici Ljutomera je prišlo do incidenta, ko je večji pes preskočil ograjo in ugriznil žensko, ki je tekla mimo stanovanjske hiše. Tekačica je pri tem utrpela lažje poškodbe, skrbniku psa pa je bil izdan plačilni nalog. Policija ob tem opozarja lastnike psov, da morajo poskrbeti za ustrezno zavarovanje živali, tako v domačem okolju kot zunaj njega. Psi morajo biti varno zadržani, da ne predstav ...

